وزير الشباب: دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بدعم الابتكار وتمكين الشباب وريادة الأعمال

وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة

أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة أن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بدعم الابتكار وتمكين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال انطلاقا من رؤية (الكويت 2035) وإيمانا بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الجلاهمة خلال افتتاح (المؤتمر الافتراضى الخليجي السابع تكنو الابتكار وتكنو ريادة الأعمال وتكنو الذكاء الاصطناعي نحو التنويع الاقتصادي) اليوم الأحد ويعقد تحت رعايته ويستمر يومين عبر منصة (زوم).

وقال الوزير الجلاهمة إن “ذلك يأتي انسجاما مع ما أكده حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ45 بشأن ضرورة التركيز على التنويع الاقتصادي والابتكار كركيزتين أساسيتين في تحقيق النمو المستدام”.

وأضاف أن هذه التوجهات تمثل دافعا لمواصلة العمل الخليجي المشترك وتبادل الخبرات وتبني المبادرات التي تعزز بيئة الابتكار وتفتح آفاقا جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال وتسهم في تحقيق التنمية والازدهار لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها.

من جهتها قالت رئيسة المؤتمر الدكتورة هنادي المباركي في كلمتها إن المؤتمر يأتي التزاما بتوحيد الجهود الخليجية والعربية وتبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لتهيئة بيئة محفزة للابتكار والإنتاج الرقمي الذكي وتمكين مكانة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا المجال.

وأضافت المباركي أن المؤتمر منبثق من المبادرة الخليجية العربية للتنويع الاقتصادي التي تم إطلاقها عام 2020 التي تتقاطع مع رؤية البلاد في تعزيز بنية التحول الرقمي لا سيما في القطاع الحكومي لتسهيل العمليات والخدمات.

وأوضحت أن هذه الرؤية ترتكز أيضا على زيادة مشاركة القطاع الخاص وتنمية القطاعات غير النفطية لتنويع مصادر الدخل علاوة على دعم الرؤى الخليجية والعربية بما يلبي تطلعات الشعوب والارتقاء في التعاون في مختلف المجالات.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 100 خبير محلي وخليجي ودولي وشخصيات قيادية ومخترعين و10 شركات ناشئة ويتضمن 18 جلسة حوارية.