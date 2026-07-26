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سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء والنائب الأول ووزراء الدفاع والخارجية

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
الكويت مميز
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استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

كما استقبل سموه رعاه الله اليوم سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه حفظه الله اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

كما استقبل سموه رعاه الله اليوم معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح.

واستقبل سموه حفظه الله اليوم معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

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