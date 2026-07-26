دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة تكرار هجمات ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر وآخرها الهجوم على السفينة NCC Masa التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن وحرية الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية.

وأكدت (الخارجية) في بيان اليوم الأحد تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.

وشددت على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات المائية الدولية.