وزير الأوقاف: نتائج تقييم الحجاج عبر “سهل” يؤكد جودة الخدمات ويعزز مسيرة التطوير المستمر

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل بالإنابة الدكتور محمد الوسمي

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي اليوم السبت أن نتائج التقييم الإلكتروني الذي أجراه حجاج دولة الكويت عبر تطبيق (سهل) عقب موسم حج 1447هـ تعكس المستوى المتقدم للخدمات المقدمة من بعثة الحج الكويتية وحملات الحج وتجسد الحرص على ترسيخ ثقافة قياس رضا المستفيدين.

وقال الوزير الوسمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن نتائج تقييم حجاج دولة الكويت لموسم حج 1447هـ تمثل مؤشرا مهما لقياس جودة الخدمات المقدمة وتعكس حرص الوزارة على تبني منهجية التطوير المستمر والاستماع إلى آراء الحجاج بوصفها ركيزة أساسية في الارتقاء بمنظومة العمل وخدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وذكر أن تحقيق نسبة رضا عامة بلغت 96 بالمئة يعد دافعا لمواصلة تطوير الخدمات وتعزيز الجوانب الإيجابية ومعالجة أي ملاحظات ترد من الحجاج مشيرا إلى أن المشاركة الواسعة في عملية التقييم تعكس الثقة التي أولاها الحجاج لهذه الآلية وتؤكد مصداقية النتائج وشفافيتها باعتبارها مستندة إلى تجاربهم الفعلية خلال موسم الحج.

وأضاف الوسمي أن الوزارة ستواصل العمل بالشراكة مع بعثة الحج الكويتية وحملات الحج على رفع مستوى الخدمات في مختلف مراحل رحلة الحج بدءا من الاستعدادات المسبقة وحتى عودة الحجاج إلى أرض الوطن بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية والعناية لحجاج دولة الكويت انطلاقا من التزامها الدائم بتطوير الأداء وتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين.