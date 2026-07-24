رئيس الأركان ووزير الدفاع الإيطالي يبحثان تطوير التعاون الدفاعي المشترك

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ووزير الدفاع الايطالي غويدو كروسيتو

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ووزير الدفاع الايطالي غويدو كروسيتو سبل دعم وتطوير التعاون الدفاعي المشترك بما يعكکس عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.

وقالت رئاسة (الأركان) في بيان صحفي اليوم الجمعة ان ذلك جاء خلال زيارة الفريق الركن خالد الشريعان الرسمية إلى جمهورية ايطاليا الصديقة حيث استعرض مع وزير الدفاع الايطالي عددا من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك بحضور سفير دولة الكويت لدى جمهورية ايطاليا ناصر القحطاني.

وذكر البيان ان رئيس (الأركان) عاد والوفد المرافق له إلى البلاد مساء اليوم عقب اختتام زيارته الرسمية إلى جمهورية ايطاليا الصديقة.