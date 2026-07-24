رئيس الأركان يبحث مع نظيره الإيطالي في روما سبل التعاون العسكري بين البلدين

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي الفريق لوتشيانو بورتولانو

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي الفريق لوتشيانو بورتولانو سبل التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحفي اليوم الجمعة أن ذلك جاء خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الفريق الركن الشريعان إلى جمهورية إيطاليا الصديقة حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية في مقر رئاسة الأركان الإيطالية بالعاصمة روما.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية إيطاليا الصديقة وبحث سبل التعاون العسكري المشترك وتعزيز الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وأضافت أنه تم أيضا خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار.

يذكر أنه رافق رئيس الأركان خلال الزيارة وفد من كبار الضباط القادة بالجيش الكويتي.