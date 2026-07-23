هيئة الزراعة تؤكد استمرارها في تلقي طلبات استخراج وتجديد تراخيص الرعي وتحديد المواقع المصرح بها

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية اليوم الخميس استمرارها في تلقي طلبات مربي الماشية لاستخراج وتجديد تراخيص الرعي وتحديد المواقع المصرح بها في البلاد وتحديد النطاقات الجغرافية المعتمدة.

وقالت (هيئة الزراعة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم عملية الرعي بما يضمن حماية الغطاء النباتي والاستدامة البيئية ومنع التعديات في المناطق البرية.

وأكدت استمرار حظر الرعي أو الاقتراب من المنشآت الحيوية والمناطق العسكرية والمحميات الطبيعية وحقول النفط ومسارات الأنابيب والمناطق السكنية داعية جميع المربين إلى الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح وتجنب المواقع المحظورة.

وشددت (هيئة الزراعة) على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين عند انتهاء فترة السماح التي تنتهي في الأول من شهر أكتوبر المقبل.