دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار العدوان الآثم لإيران ووكلائها على البلاد والذي طال اليوم منفذ العبدلي الحدودي

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات استمرار العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على البلاد والذي طال اليوم الخميس منفذ العبدلي الحدودي من خلال عدد من الهجمات بطائرات مسيرة معادية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وشددت وزارة الخارجية في بيان على أن “الإمعان في مواصلة هذه الاعتداءات السافرة والمتكررة يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين ويعكس نهجا عدائيا ممنهجا وغير قابل للتبرير أو القبول”.

وجددت التأكيد على تمسك دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أراضيها ومقدراتها وحفظ أمنها واستقرارها.