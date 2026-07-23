وزيرة الشؤون: برنامج حماية الأسرة مظلة حكومية موحدة تضم 86 مبادرة بمشاركة 13 جهة

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال الاجتماع الأول للبرنامج الحكومي لحماية الأسرة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس أن البرنامج الحكومي لحماية الأسرة يمثل مظلة وطنية متكاملة لتعزيز الحماية الأسرية وترسيخ الاستقرار المجتمعي عبر 86 مبادرة نوعية بمشاركة 13 جهة حكومية.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة الحويلة خلال الاجتماع الأول للبرنامج الحكومي لحماية الأسرة بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر ووزير العدل المستشار ناصر السميط و وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المشاركة لمتابعة مستوى الإنجاز ومناقشة آليات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.

وقالت الحويلة إن البرنامج يشكل نموذجا متميزا للتكامل المؤسسي والتخصصي في العمل الاجتماعي بالبلاد ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى حماية الأسرة وتعزيز الأمن المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن الأسرة هي الحاضن الأول للقيم والأخلاق والهوية والبيئة الأساسية التي ينشأ فيها أجيال المستقبل مبينة أن حمايتها مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين جميع الجهات ذات الاختصاص.

وأوضحت أن البرنامج يرتكز على عدد من الأهداف الاستراتيجية من أبرزها تحديث التشريعات وقوانين محكمة الأسرة وسد الثغرات وصون الحقوق وتمكين العدالة الرقمية والتحول الإلكتروني لتسهيل الخدمات وتقديم الاستشارات.

وذكرت أن أهداف البرنامج تشمل كذلك تعزيز التوعية المجتمعية والوقاية المبكرة ومعالجة الظواهر السلوكية السلبية وإرساء مبادئ الحوكمة والكفاءة المهنية بالاعتماد على البيانات المرصودة لتطوير السياسات والبرامج.

وأشادت الحويلة بجهود الجهات المشاركة في البرنامج وما تحقق خلال الفترة الماضية من خطوات تنفيذية داعية إلى مواصلة العمل وتكثيف التنسيق ومناقشة المقترحات بما يعزز كفاءة المرحلة المقبلة ويدعم تحقيق أهداف البرنامج.

وشددت على أهمية تحويل المبادرات إلى برامج مؤسسية مستدامة لا تقتصر على الحملات الموسمية مؤكدة أن نجاح البرنامج يتطلب متابعة مستمرة وتكاملا فعليا بين الجهات بما يعزز منظومة حماية الأسرة ويرسخ الاستقرار المجتمعي في دولة الكويت.

وقدم مكتب وزير (الشؤون) خلال الاجتماع عرضا مرئيا حول تقرير متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي لحماية الأسرة للفترة من يونيو حتى 22 يوليو 2026 أعده المجلس الأعلى للأسرة بوصفه جهة متابعة وتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.

واستعرض أبرز ما تضمنه التقرير من بيانات ومؤشرات عامة بشأن مستوى التقدم في تنفيذ المبادرات موضحا أن المبادرات تتوزع على محاور الحوكمة والتشريعات والخدمات والحماية والوقاية وبناء الوعي وتمكين الشباب والتعاون الدولي.

وبين أن التقرير أظهر تقدما في عدد من المبادرات المرتبطة بتعزيز الحماية الأسرية ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتطوير الخدمات الرقمية والدعم النفسي والاجتماعي ومكافحة الظواهر السلوكية السلبية بما يعكس تفاعل الجهات المشاركة مع أهداف البرنامج.

وتناول العرض كذلك أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المشاركة ومواصلة تحديث البيانات ورفع التقارير الدورية بما يسهم في قياس الأثر وتطوير المبادرات وتحقيق أفضل النتائج للمستفيدين.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود الحكومية بما يضمن تنفيذ المبادرات وفق إطار مؤسسي واضح ومستدام يعزز حماية الأسرة والطفل ويدعم الاستقرار المجتمعي.