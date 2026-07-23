وزير الأوقاف: البرنامج الحكومي لحماية الأسرة مبادرة نوعية تجسد ترابط الدولة لحماية المجتمع

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي خلال الاجتماع الأول للبرنامج الحكومي لحماية الأسرة

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي أن البرنامج الحكومي لحماية الأسرة يمثل مبادرة نوعية تحظى بمباركة جميع أعضاء الحكومة وتجسد ترابط الدولة مع الأسرة لحمايتها وصون هذا المكون المهم للمجتمع.

جاء ذلك في كلمة للوزير الوسمي خلال الاجتماع الأول للبرنامج الحكومي لحماية الأسرة الذي عقد بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ووزير العدل المستشار ناصر السميط ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج.

وأثنى الوزير الوسمي على الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لمثل هذه البرامج المتعلقة بحماية الأسرة كبرنامج حكومي شامل مبينا أن هذا الدعم يترك أثرا بالغا في توجه دولة الكويت نحو حماية الأسرة وهو نهج مستمر وأصيل وليس وليد اليوم.

وأشاد بتكاتف جميع الجهات الحكومية والوزراء لتنفيذ هذا البرنامج النوعي والعمل بروح الفريق الواحد في ظل التوجيهات السياسية للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة معربا عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون المثمر لرؤية النتائج الإيجابية والملموسة من جميع الجهات المشاركة.

وأكد الوسمي أهمية استمرار عقد هذه الاجتماعات التنسيقية وتضافر الجهود بين الجهات المعنية حتى يتم تنفيذ جميع بنود البرنامج الحكومي لضمان استمراريته وتطوره بما يخدم استقرار المجتمع الكويتي ويحقق أهداف التنمية الشاملة.