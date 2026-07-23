وزير العدل: برنامج حماية الأسرة أولوية حكومية تتطلب تكامل الجهود

وزير العدل المستشار ناصر السميط خلال مشاركته في الاجتماع الأول للبرنامج الحكومي لحماية الأسرة

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن البرنامج الحكومي لحماية الأسرة يعد أول برنامج حكومي متكامل يعنى بحماية الأسرة والطفل في دولة الكويت مشيرا إلى أنه يمثل إحدى الأولويات الواردة ضمن برنامج عمل الحكومة.

جاء ذلك في كلمة للوزير السميط خلال الاجتماع الأول للبرنامج الحكومي لحماية الأسرة بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة.

وقال السميط إن البرنامج الذي يتضمن 86 مبادرة موزعة على 13 جهة حكومية يحظى بمباركة القيادة السياسية ومساندة سمو الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بما يعكس أهمية ملف حماية الأسرة والطفل وضرورة تحويله إلى مبادرات قابلة للتنفيذ والقياس.

وأوضح أن توجه الدولة يقوم على معالجة جذور المشكلات الأسرية وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها مؤكدا أن حماية الأسرة والطفل مسؤولية مشتركة لا تقتصر على جهة حكومية واحدة.

وذكر أن نجاح البرنامج يتطلب عمل الجهات الحكومية ضمن منظومة واحدة ومترابطة من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم والاستشارات بما يحول المبادرات إلى مسار حكومي متكامل.

وأشاد بدور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الإشراف على تنفيذ البرنامج ومتابعة مبادراته مثمنا خبرة الوزير الحويلة ومتابعتها لهذا الملف باعتبارهما عاملا مهما في إنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.

وأكد أهمية دور وزارة الإعلام في إبراز المبادرات الحكومية المنفذة في مجال حماية الأسرة والطفل وإيصال الرسائل التوعوية إلى المجتمع مبينا أن نجاح أي مبادرة لا يكتمل من دون تعريف المجتمع بها وبيان أثرها.

وأشار كذلك إلى أهمية دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في التوعية الأسرية من خلال تخصيص خطب وبرامج شهرية تتناول قضايا الأسرة مثل الزواج والطلاق والإنفاق وبر الوالدين والخلافات الأسرية والاستفادة من انتشار المساجد والدعاة ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الوعي.

وقال السميط إن مكافحة التنمر في المدارس تتطلب برنامجا واضحا بالتعاون مع وزارة التربية يحدد الفارق بين المشكلة التربوية والتدخل الإداري داخل المدرسة والفعل الذي يستوجب تدخلا قانونيا أو جنائيا.

وأضاف أن دولة الكويت تمتلك منظومة متقدمة في التعامل مع الطفل الضحية والحدث الجانح والطفل الذي يرتكب جريمة مشيدا بخبرات العاملين في شرطة الأحداث ونيابة الأحداث ووزارة العدل والجهات المختصة.

ونوه بتجربة الكويت في رعاية الأحداث والتي تعد من التجارب المتميزة إذ سبق عرضها أمام جهات دولية متخصصة بعد إشادة خبراء دوليين بمستوى البرامج والمنشآت والخدمات المقدمة للأحداث في البلاد.

وأفاد بأن التحدي السابق كان يتمثل في عمل بعض الجهات بصورة منفردة وضعف الإبراز الإعلامي والدولي للجهود الوطنية وعدم وجود ترابط واضح بين المبادرات والمشروعات رغم تميز كثير منها.

ودعا إلى البدء بالمبادرات السهلة والقابلة للتنفيذ التي لا تحتاج إلى ميزانيات كبيرة أو إجراءات معقدة أو مدد طويلة بما يسهم في إظهار نتائج مبكرة ويعزز ثقة المجتمع بالبرنامج.

وأكد أن إقرار قانون العنف الأسري أسهم في تحقيق نتائج إيجابية سريعة تمثلت في انخفاض جرائم العنف الأسري بنسبة 33 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقه نتيجة التعاون بين الخبراء الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني وشرطة الأحداث والجهات القانونية والقضائية المختصة.

وقال السميط إن هذا المثال يؤكد أهمية التعديلات القانونية المدروسة والاستفادة من الخبرات الميدانية عند إعداد القوانين والسياسات المرتبطة بحماية الأسرة والطفل.

وشدد على أن الخطط لا تحقق أهدافها ما لم تتحول إلى برامج ومبادرات تنفيذية ذات مؤشرات واضحة لقياس الأثر ومتابعة النتائج وتعديل المسارات عند الحاجة.

وأكد أن وزارة العدل شريك أساسي في تنفيذ البرنامج من خلال تقديم الدعم القانوني والاستشارات المتخصصة والمساهمة في إعداد التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية الأسرة والطفل ودعم البرامج المرتبطة بالأحداث والطفل الضحية والعنف الأسري.

وشدد على ضرورة استشعار جميع الجهات أهمية البرنامج والعمل بروح الفريق الواحد وجعل حماية الأسرة والطفل أولوية في الأداء الحكومي بما يحقق نتائج ملموسة تعزز استقرار الأسرة وتحمي المجتمع.