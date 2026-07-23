وزير الكهرباء يتفقد المحطات المتضررة جراء العدوان الإيراني الآثم

وزير الكهرباء والماء يتفقد احدى المحطات المتضررة جراء إعتداءات العدوان الإيراني الآثم

تفقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه المتضررة جراء العدوان الإيراني الآثم على المحطات بالتزامن مع ارتفاع الأحمال الكهربائية خلال موسم الصيف وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على أوضاع العاملين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس إن الوزير المخيزيم اطلع خلال الجولة على سير العمليات التشغيلية في المحطة واستمع إلى شرح من المسؤولين والفنيين حول أعمال إعادة التشغيل للوحدات المتضررة والموقوفة احترازيا.

كما استمع الى شرح حول الإجراءات المتخذة لضمان استمرارية إنتاج الكهرباء والماء والحفاظ على استقرار منظومتي الكهرباء والماء.

وثمن الوزير المخيزيم جهود العاملين الكبيرة وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني داعيا جميع العاملين الى استمرار الجهود المتواصلة خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ دولة الكويت لتظهر مهنية ووطنية منتسبي الوزارة بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية والمائية واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وذكر البيان أن وكيل وزارة (الكهرباء) الدكتور عادل الزامل قام كذلك بزيارة تفقدية مماثلة لإحدى المحطات اطلع خلالها على سير العمل والاجراءات المتخذة لضمان استقرار منظومتي الكهرباء والماء في البلاد.

وأكد الزامل وفق البيان أن هذه الزيارة تأتي للوقوف إلى جانب الكوادر الوطنية التي تواصل أداء مهامها بكفاءة ومهنية في مختلف الظروف بشكل عام والاعتداءات الآثمة خلال الأسبوع الماضي بشكل خاص.