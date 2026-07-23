“التربية” تطلق أندية ثقافية تعليمية في 12 مقرا بمختلف المناطق التعليمية 2 أغسطس المقبل

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية عن إطلاق الأندية الثقافية التعليمية في 12 مقرا موزعة على مختلف المناطق التعليمية بهدف تعزيز المهارات الأساسية لمتعلمي الصف الأول الابتدائي حتى الصف التاسع وإعدادهم بصورة أفضل لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس إن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي وضمن الجهود المستمرة للارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم.

وأضافت أنها تأتي كذلك انطلاقا من إيمان الوزارة بأن إتقان المهارات الأساسية في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات يمثل الركيزة التي تبنى عليها رحلة التعلم في مختلف المراحل الدراسية ويسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتعزيز ثقة المتعلم بنفسه وتمكينه من مواصلة مسيرته التعليمية بكفاءة.

وأوضحت أن البرنامج يركز على تقديم خطط تعليمية وتأسيسية تراعي الخصائص العمرية والاحتياجات التعليمية لكل مرحلة بما يعزز مهارات القراءة والكتابة والفهم والاستيعاب والتواصل والحساب ويسهم في معالجة جوانب الضعف وترسيخ المعارف والمهارات اللازمة للمرحلة الدراسية التي سينتقل إليها المتعلم.

وأشارت إلى أن البرنامج سينفذ خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة والنصف حتى السادسة والنصف مساء لمدة أربعة أيام أسبوعيا خلال الفترة من 2 إلى 19 أغسطس المقبل من خلال برامج تعليمية مجانية يقدمها نخبة من الكوادر التربوية المؤهلة وفق خطط تعليمية أعدت خصيصا لتحقيق أفضل النتائج في المواد الأساسية.

وأكدت الوزارة أن الأندية الثقافية التعليمية ستقام داخل 12 مقرا من مقار الأندية المدرسية الصيفية في نموذج تربوي متكامل يجمع بين الدعم التعليمي والأنشطة التربوية في بيئة تعليمية واحدة إذ يتمكن المتعلم من حضور برامج التأسيس والتقوية ثم مواصلة مشاركته في الأنشطة الصيفية المتنوعة داخل المقر ذاته بما يعزز التكامل بين التعليم وتنمية المهارات الشخصية والإبداعية ويسهم في استثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على المتعلمين.

وأشارت إلى أن تسجيل المتعلمين سيكون متاحا إلكترونيا عبر موقعها الرسمي من خلال الخدمات الطلابية خلال الفترة من الخميس 23 حتى الأربعاء 29 يوليو الجاري حيث سيتمكن أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم واختيار المرحلة الدراسية والمواد التي يحتاج المتعلم إلى تعزيز مهاراته فيها بما يتيح للوزارة حصر الاحتياجات الفعلية في كل منطقة تعليمية وتحديد أعداد الفصول وفق حجم الإقبال بما يضمن تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة.

ولفتت الوزارة الى فتح باب التسجيل للمعلمين وأعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية إضافة إلى أعضاء الهيئة الإدارية الراغبين في المشاركة في تنفيذ البرنامج وذلك عبر الخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمي للوزارة خلال الفترة من الخميس 23 حتى الأحد 26 يوليو الجاري.

وبينت أن شروط التقدم لشغل منصب مدير النادي الثقافي التعليمي تتضمن أن يكون المتقدم مدير مدرسة أو مديرا مساعدا أو موجها فنيا لإحدى المواد الدراسية المشمولة بالبرنامج فيما يشترط بالنسبة للمعلمين أن يكونوا من معلمي المرحلة التعليمية ذاتها للمادة التي سيتولون تدريسها وألا تقل خبرتهم عن أربع سنوات مع حصولهم على تقدير “امتياز” في تقويم الكفاءة الوظيفية خلال آخر سنتين كما يشترط لأعضاء الهيئة الإدارية ألا تقل خبرتهم عن أربع سنوات.