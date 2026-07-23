وزير الاتصالات: تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز التكامل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات

وزير الاتصالات عمر العمر ورئيس مجلس إدارة شركة البوابة الإلكترونية القابضة المهندس معتز الضراب خلال مراسم التوقيع

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز التكامل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العمر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) لدى توقيعه اليوم الخميس مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة البوابة الإلكترونية القابضة (E-Portal) التابعة لشركة الاتصالات الكويتية (stc) لدعم تطوير وإطلاق المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.

وقال الوزير العمر إن المذكرة تهدف إلى دعم تطوير وإطلاق المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل) وتجسد نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت إلى أن المذكرة تعكس أهمية توظيف الخبرات الوطنية والإمكانات التقنية لدعم المشاريع الرقمية الاستراتيجية بما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء حكومة رقمية متكاملة وأكثر كفاءة.

وأضاف أن تطبيق (سهل) يشهد تطورا مستمرا في الخدمات الرقمية وتجربة المستخدم إذ ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق المزيد من الخدمات والرحلات الرقمية التي تبسط الإجراءات الحكومية وتعزز جودة الحياة.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية تدعم جهود الوزارة في تسريع تنفيذ المبادرات الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية المقدمة عبر التطبيق.

ولفت الوزير العمر إلى أن مساهمة القطاع الخاص في دعم المشاريع الوطنية تعكس روح المسؤولية والشراكة وتسهم في تسريع الإنجاز وتحقيق قيمة مضافة للمواطنين والمقيمين مثمنا مبادرة شركة البوابة الإلكترونية القابضة إحدى الشركات التابعة لـ(stc) الكويت.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة البوابة الإلكترونية القابضة المهندس معتز الضراب ل(كونا) عن اعتزازه بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الدولة لشؤون الاتصالات مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من إيمان الشركة بمسؤوليتها الوطنية وحرصها على المساهمة في دعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الكويت.

وقال الضراب إن الشركة ستسخر خبراتها وإمكاناتها التقنية لدعم تطوير المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية عبر تطبيق (سهل) بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وتطوير تجربة المستخدم.

وأكد أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يمثل أحد أهم عوامل نجاح مشاريع التحول الرقمي معربا عن تطلع الشركة إلى أن تسهم هذه الشراكة في دعم المشاريع الرقمية الوطنية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويخدم المواطنين والمقيمين.

ووقع مذكرة التفاهم وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر فيما وقعها عن شركة البوابة الإلكترونية القابضة رئيس مجلس الإدارة المهندس معتز الضراب.

واختتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على أهمية مواصلة بناء الشراكات النوعية بين القطاعين الحكومي والخاص بما يدعم تطوير الخدمات الحكومية الرقمية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز مكانة دولة الكويت في مجال التحول الرقمي.