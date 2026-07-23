دولة الكويت ترحب بقراري هولندا وبلجيكا القاضيين بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بقراري مملكة هولندا ومملكة بلجيكا الصديقتين القاضيين بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية وتعدهما خطوة مهمة تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024 بشأن عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وثمنت (الخارجية) في بيان اليوم الخميس موقف الحكومتين الهولندية والبلجيكية المنسجم مع أحكام القانون الدولي مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما في التصدي للسياسة الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي التي تقوض فرص تحقيق السلام.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.