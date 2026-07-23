سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

واستمع سموه إلى شرح حول نسب التقدم في تنفيذ المشاريع والأطر الزمنية المحددة لها بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في الإنجاز اتساقا مع الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

حضر الاجتماع وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم غازي الفليج ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر المرزوق ووزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد علي الفاضل ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد.