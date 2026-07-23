بنك الخليج يجدد التزامه بتمكين الشباب في معرض إنجاز للتدريب الميداني

صورة جماعية لفريق الموارد البشرية في جناح بنك الخليج بالمعرض

في إطار دعمه المتواصل لتمكين الشباب الكويتي، شارك بنك الخليج في معرض “إنجاز” للتدريب الميداني 2026، الذي أقيم خلال الفترة من 21 إلى 23 يوليو الجاري في فندق سيمفوني السالمية، بمشاركة عدد كبير من البنوك والشركات الكبرى من مختلف القطاعات الاقتصادية.

تعكس مشاركة البنك استراتيجيته الأوسع الهادفة إلى تزويد الشباب بالمهارات العملية والخبرات المهنية والمعرفة المالية اللازمة للنجاح في الاقتصاد المتطور، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الرابع (التعليم الجيد)، والهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، من خلال التعاون البنّاء بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.

وفي هذا الإطار، استعرض فريق الموارد البشرية في بنك الخليج خلال المعرض الفرص التدريبية المميزة التي يوفرها البنك لطلاب الجامعات، إلى جانب خدماته المصرفية المبتكرة وعروضه التسويقية المصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم ومواكبة تطلعاتهم ونمط حياتهم العصري.

وقد استقطب جناح البنك شريحة واسعة من الشباب ورواد المعرض الذين أبدوا اهتماماً بالحصول على فرص تدريبية داخل البنك، بما يتيح لهم التعرف على بيئة العمل المصرفية واكتساب خبرات عملية تعزز من جاهزيتهم لسوق العمل.

وخلال المعرض، سلط فريق البنك الضوء على منتجاته الموجهة للشباب، وفي مقدمتها حساب red الذي يمنح العملاء مزايا حصرية، وكذلك بطاقة red plus المسبقة الدفع التي تساعد الشباب على إدارة مصاريفهم اليومية بمرونة.

كما استعرض الفريق حزمة المزايا الحصرية التي تم إطلاقها مؤخراً ضمن حملة ” اكشخ بالأحمر”، إلى جانب برنامج نقاط الخليج الذي يتيح للعملاء الاستفادة من خصومات ومكافآت متنوعة، مما يعزز قيمة التجربة المصرفية ويجعلها أكثر ارتباطاً بأسلوب حياة الشباب.

وقد أولى فريق البنك اهتماماً خاصاً بالتوعية المالية خلال المعرض، حيث خصص جزءاً من جناحه لتثقيف الزوار حول مخاطر الاحتيال المالي وطرق حماية بياناتهم المصرفية، وذلك ضمن دعمه المستمر لحملة لنكن على دراية الوطنية.

وتقديراً لدوره الريادي في تقديم منتجات مصرفية مبتكرة تستهدف الشباب، وفي مقدمتها حساب red وبطاقة red plus، حصد بنك الخليج مؤخراً جائزة أفضل منتج لجيل Z ضمن جوائز Asian Banking & Finance Retail Banking لعام 2026.

ويواصل بنك الخليج شراكته الاستراتيجية الممتدة مع جمعية إنجاز الكويت لأكثر من عشرين عاماً، تأكيداً على التزامه المستمر بدعم وتمكين الشباب من خلال برامج تدريبية وريادية تهدف إلى إعدادهم لسوق العمل وتعزيز قدراتهم في مجال ريادة الأعمال، والإسهام في بناء جيل جديد من القيادات المستقبلية ورواد الأعمال.