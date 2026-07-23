الجمارك: إحباط محاولة تهريب 9 كيلوغرامات من سائل “الكيميكال” المخدر

المضبوطات

أعلنت الإدارة العامة للجمارك اليوم الخميس إحباط محاولة تهريب نحو تسعة كيلوغرامات من سائل (الكيميكال) المخدر كانت قادمة من إحدى الدول الأوروبية مخفية بطريقة تهدف إلى التمويه وتجاوز الإجراءات الرقابية.

وقالت (الجمارك) في بيان صحفي إن عملية الضبط جاءت في إطار تنفيذ توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح الرامية إلى تعزيز الرقابة الجمركية والتصدي لمحاولات تهريب المواد الممنوعة.

وأضافت أن المواد المخدرة كانت مخبأة بإحكام داخل عبوات ضمن شحنة قادمة من إحدى الدول الأوروبية مبينة أنها اتخذت الإجراءات القانونية المتبعة بشأنها.

وأكدت (الجمارك) استمرارها في تعزيز الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وتسخير إمكاناتها البشرية والفنية للتصدي لكافة محاولات تهريب المواد الممنوعة بما يسهم في حماية أمن المجتمع وسلامته بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.