“هيئة الإعاقة” وجامعة الكويت تبحثان سبل تعزيز التعاون لدعم ذوي الإعاقة في المجالات الأكاديمية والتدريبية

المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. دلال العثمان تترأس الاجتماع

استضافت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اليوم الأربعاء اجتماعا تنسيقيا مع جامعة الكويت لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير المبادرات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الأكاديمية والتدريبية.

وقالت (الهيئة) في بيان إن الاجتماع الذي عقد برئاسة المدير العام الدكتورة دلال العثمان وبحضور نواب القطاعات وبمشاركة وفد من الجامعة تناول سبل تهيئة البيئة الجامعية للطلبة ذوي الإعاقة بما يعزز اندماجهم وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية في بيئة تعليمية مناسبة.

وأضافت أن المجتمعين ناقشوا تطوير مناهج التخصصات ذات العلاقة بالإعاقة بما يواكب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز إعداد الكوادر الوطنية المتخصصة وفق أفضل الممارسات.

وذكرت أن الاجتماع استعرض كذلك دراسة توفير المواد ووسائل التواصل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات والمعلومات وتعزيز التواصل الفاعل معهم.

وأكدت (الهيئة) استمرار التنسيق مع جامعة الكويت لتنفيذ المبادرات المشتركة التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم وتمكينهم في مختلف المجالات.