رئيس البرلمان العربي يرحب بقرار هولندا حظر منتجات مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي

رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي

رحب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي اليوم الأربعاء بقرار هولندا حظر منتجات مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتباره خطوة متقدمة في مواجهة الاستيطان غير الشرعي وانتصارا للقانون الدولي.

وقال اليماحي في بيان إن القرار يجسد التزام الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية الناشئة عن الاحتلال مؤكدا أن المستوطنات تعد جريمة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وطالب بإيقاف أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع هذه الكيانات باعتبارها امتدادا للاحتلال وسياسات الاستيطان والضم وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الخطوة الهولندية التي تأتي بعد إجراءات مماثلة اتخذتها دول أوروبية أخرى تعكس تنامي الإرادة الدولية للانتقال من مرحلة الإدانات السياسية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمساءلة الاحتلال كما تبعث برسالة واضحة بأن المستوطنات ليست نشاطا اقتصاديا مشروعا وإنما مشروع غير قانوني لا يجوز الاستثمار فيه أو التعامل معه بأي صورة.

ودعا رئيس البرلمان العربي الدول كافة إلى أن تحذو حذو هولندا وتحظر منتجات مستوطنات الاحتلال وتفرض عقوبات على الشركات والمؤسسات الداعمة لها وتعليق الامتيازات والاتفاقيات التجارية والاقتصادية إلى حين امتثاله للقانون الدولي وإنهاء الاحتلال والاستيطان.

وبين أن إفلات الاحتلال من العقاب شجعه على مواصلة حرب الإبادة الجماعية وسياسات التجويع والتهجير القسري والاستيطان ضد الشعب الفلسطيني مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حاسمة لإيقاف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وكان وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن قد صرح أمس الثلاثاء بأن بلاده ستمنع دخول المنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارا من 22 سبتمبر المقبل.