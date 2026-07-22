سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل التكريم الوطني لأبطال المنتخبات الوطنية من اللاعبين واللاعبات عن المواسم 2023 - 2024 و2024 - 2025

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أقامت وزارة الدولة لشئون الشباب والرياضة اليوم حفل التكريم الوطني لأبطال المنتخبات الوطنية من اللاعبين واللاعبات عن المواسم الرياضية (2024/2023) – (2025/2024) بمركز جابر الأحمد الثقافي.

وقد قام سمو رئيس مجلس الوزراء بتكريم اللاعبين واللاعبات المتميزين من مختلف الهيئات واللجان والاتحادات والأندية الرياضية الكويتية.

وأكد سموه في تصريح صحفي بعد الحفل أن الإنجازات التي حققها أبطال وبطلات المنتخبات الوطنية تمثل مصدر فخر واعتزاز وتعكس روح العزيمة والإصرار التي يتحلى بها أبناء وبنات الكويت وما يقدمونه من جهود متميزة لتمثيل وطنهم ورفع اسمه ورايته في مختلف المحافل الرياضية.

سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل التكريم الوطني لأبطال المنتخبات الوطنية من اللاعبين واللاعبات عن المواسم 2023 – 2024 و2024 – 2025

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن هذا التكريم يأتي تقديرا لما بذله اللاعبون واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية من جهود كبيرة أثمرت عن تحقيق نتائج وإنجازات رفعت اسم دولة الكويت عاليا في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية مؤكدا أن الحكومة تولي الرياضة الكويتية اهتماما بالغا وتحرص على توفير البيئة الداعمة التي تمكن الرياضيين من مواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف سموه أن الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل واعد للرياضة في الكويت معربا عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققها أبناء الكويت بالحصول على هذه المراكز الرفيعة.

هذا وألقى وزير الدولة لشئون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة كلمة أكد فيها أن تكريم أبطالنا اللاعبين اليوم هو تقدير لما بذلوه من جهد وعطاء ورسالة اعتزاز بما حققوه من إنجازات نفخر بها جميعا مؤكدا مواصلة دعم الرياضيين وتوفير البيئة المناسبة التي تمكنهم من تطوير قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم بما يعزز مكانة دولة الكويت على الساحة الرياضية.

سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل التكريم الوطني لأبطال المنتخبات الوطنية من اللاعبين واللاعبات عن المواسم 2023 – 2024 و2024 – 2025

كما ألقى مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتكليف بشار عبدالله السالم كلمة أشار فيها إلى أن تكريم اللاعبين اليوم ليس مجرد احتفال بل هو رسالة شكر وتقدير واعتزاز لجميع الرياضيين في كافة الألعاب على بذل الجهد وتحقيق إنجازات أكبر حرصا على رفع علم دولة الكويت بالمحافل الدولية.

حضر الحفل وزير الدولة لشئون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة ورئيس مجلس إدارة نادي سلوى الصباح الرياضي الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح ومدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتكليف بشار عبدالله السالم وعدد من رؤساء الاتحادات والأندية واللجان الرياضية و كبار المسؤولين في الهيئة العامة للشباب والرياضة.