معاون رئيس الأركان العامة يترأس وفد من الجيش الكويتي في زيارة إلى الصين

معاون رئيس الأركان العامة للجيش لهيئة الإمداد والتموين اللواء الركن مهندس صلاح العازمي يترأس وفد الجيش الكويتي في زيارة إلى الصين

ترأس معاون رئيس الأركان العامة للجيش لهيئة الإمداد والتموين اللواء الركن مهندس صلاح العازمي وفدا من الجيش الكويتي في زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وأكد اللواء الركن العازمي في تصريح صحفي نقله بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجيش الكويتي على تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة.

وأوضح البيان أن برنامج الزيارة تضمن عقد سلسلة اجتماعات رسمية جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات لاسيما الفنية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.