الجامعة العربية تدين الدعوات التحريضية لاقتحام المسجد الأقصى وتحذر من تقويض الأمن والاستقرار

جامعة الدول العربية

دانت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء الدعوات التي أطلقتها منظمات استيطانية تابعة للاحتلال الإسرائيلي لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك تزامنا مع ما يسمى ب”ذكرى خراب الهيكل” محذرة من تبعات هذه الدعوات التحريضية.

وقالت الجامعة العربية في بيان إن هذه الدعوات وما قد يرافقها من إجراءات وممارسات توفر لها سلطات الاحتلال الحماية تمثل امتدادا لسياسات ممنهجة تستهدف فرض وقائع غير قانونية في القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضحت أن استمرار ممارسات سلطات الاحتلال في القدس يشكل تصعيدا خطرا وانتهاكا جسيما للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف.

وحملت الجامعة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات محذرة من آثارها الخطرة على الأمن والاستقرار وتقويضها فرص تحقيق السلام.

ودعت المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى الوفاء بمسؤولياتها القانونية واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإيقاف هذه الانتهاكات وضمان حماية المسجد الأقصى المبارك وصون الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكدت مجددا موقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.