وزير الدفاع يقلد ضباطا رتبهم الجديدة تنفيذا للمرسوم الأميري بترقيتهم إلى رتبة عميد

قلد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح اليوم الأربعاء ضباطا رتبهم الجديدة تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر بترقيتهم إلى رتبة عميد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن الشيخ عبدالله علي الصباح هنأ الضباط بهذه المناسبة متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم وواجباتهم بكل كفاءة واقتدار.

وأكد الوزير وفق البيان أن هذه الترقية تحمل في طياتها مزيدا من المسؤوليات والواجبات وتتطلب مضاعفة الجهود ومواصلة العطاء والعمل بروح المسؤولية والإخلاص لخدمة الوطن.

وحضر مراسم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ونائب رئيس الأركان اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار الضباط القادة في الجيش.