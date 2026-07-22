التجارة: 227 محضر ضبط و8 قرارات إغلاق في حملة تفتيشية مشتركة بمنطقة جليب الشيوخ

جانب من الحملة التفتيشية المشتركة مع عدد من الجهات الحكومية في منطقة جليب الشيوخ

الت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء إن الحملة التفتيشية المشتركة مع عدد من الجهات الحكومية في منطقة جليب الشيوخ أسفرت عن تحرير 227 محضر ضبط وإصدار 8 قرارات إغلاق بحق منشآت مخالفة.

وأضافت الوزارة في تقرير لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن تنفيذ هذه الحملة جاء في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة وتفعيل الخطط الرقابية لمتابعة الأنشطة التجارية وضبط المخالفات وحماية المستهلك.

وأوضحت أن الحملة نفذت خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليو الجاري بمشاركة 100 مفتش تجاري من منتسبي وزارة التجارة والصناعة حيث جرى توزيع الفرق الميدانية بما يضمن تغطية أكبر عدد ممكن من المواقع التجارية داخل المنطقة.

وبينت أن الفرق ركزت على الأنشطة التجارية التي وردت بشأنها بلاغات أو يشتبه بارتكابها مخالفات إلى جانب المحال التي تستوجب المتابعة الدورية للتحقق من مدى التزامها بالأنظمة واللوائح المعمول بها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ولفتت إلى أن الحملة رصدت انتشار عدد من الأنشطة التجارية غير المرخصة في المنطقة وصعوبة تفتيشها بسبب عدم ملاءمة البنية التحتية للعمل وعدم وجود أرقام آلية واضحة للعناوين إلى جانب وجود محال قديمة ومتهالكة.