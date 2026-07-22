سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي أكد خلاله تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا اليوم من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة اطمأن خلاله سموه على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم بعد الهجمات الإيرانية السافرة المتواصلة على الأراضي الكويتية.

معربا سموه عن استنكار وإدانة المملكة العربية السعودية الشديدين لهذا التعدي الغاشم ومؤكدا سموه عن تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت.

هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتها التامة لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما عبر سموه عن بالغ شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق الأمن والأمان والتقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.