الفيلي: نادي العاصمة الصيفي يستقطب أكثر من 150 طالبًا لتنمية مهاراتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية

نادي العاصمة الصيفي يستقطب أكثر من 150 طالبًا لتنمية مهاراتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية

أكد رئيس نادي العاصمة الصيفي الدكتور عباس الفيلي أن الأندية الصيفية التي تنظمها وزارة التربية للعام الثاني على التوالي تأتي ضمن برنامج وخطة الوزارة، وبتوجيهات ودعم مباشر من معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، بهدف استثمار العطلة الصيفية في تنمية قدرات الطلبة وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات.

وقال الفيلي إن البرنامج الصيفي يتضمن باقة متكاملة من الأنشطة الرياضية والثقافية والتربوية والاجتماعية، بما يسهم في استقطاب الطلبة وتطوير مهاراتهم البدنية، وتعزيز جوانبهم الثقافية والاجتماعية، انطلاقًا من رؤية وزارة التربية التي تضع بناء الإنسان وتنمية الموارد البشرية في مقدمة أولوياتها، باعتبار الطلبة الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية. مبينًا أنه جرى اختيار المدربين بعناية وفق تخصصاتهم في التربية البدنية والأنشطة المختلفة، لضمان تقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية.

وأوضح أن نادي العاصمة الصيفي يقدم مجموعة من الألعاب الرياضية الجماعية، تشمل كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد، إلى جانب العديد من الأنشطة والألعاب التربوية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الاجتماعية، وتنمية روح التعاون والتواصل بين الطلبة، وإتاحة الفرصة لهم للتعارف وبناء العلاقات الإيجابية فيما بينهم.

وأضاف أن افتتاح الأندية الصيفية جاء استجابة لتوجيهات معالي وزير التربية بتهيئة بيئة تربوية آمنة تستثمر أوقات فراغ الطلبة خلال العطلة الصيفية، وتوفر لهم برامج تعليمية وترفيهية هادفة، تسهم في إبعادهم عن قضاء معظم أوقاتهم داخل المنازل، وتمكنهم من الاستفادة من برامج متنوعة تنمي قدراتهم وتصقل مواهبهم.

وأشار الفيلي أن التسجيل في الأندية تم الإعلان عنه من خلال موقع وزارة التربية الخدمات الطلابية ، الأمر الذي شهد تفاعلًا ملحوظًا من أولياء الأمور وحرصًا على تسجيل أبنائهم للاستفادة من البرامج المقدمة وتنمية مهاراتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية ، مبيناً ن نادي العاصمة الصيفي يخدم طلبة منطقة العاصمة التعليمية والمناطق المجاورة، لافتًا إلى أن عدد المتدربين والطلبة المشاركين تجاوز 150 متدربًا حتى الآن، مع استمرار استقبال طلبات التسجيل.

وأضاف أن النادي يواصل استقبال الطلبة يوميًا من الأحد إلى الخميس، من الساعة الخامسة مساءً حتى الثامنة مساءً، فيما يستمر التسجيل حتى نهاية شهر أغسطس.

ودعا الفيلي أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم للاستفادة من البرامج والأنشطة التي يقدمها النادي، مؤكدًا أن هذه الأندية تمثل استثمارًا حقيقيًا في طاقات الشباب، وتسهم في إعداد جيل يمتلك المهارات الرياضية والثقافية، بما يؤهله مستقبلًا لتمثيل الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية ورفع اسم دولة الكويت في مختلف المحافل.