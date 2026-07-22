سفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الكوري لي جيه ميونغ

سفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا عزام العصفور يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الكوري لي جيه ميونغ

قدم سفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا عزام العصفور اليوم الأربعاء أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية كوريا لي جيه ميونغ.

وذكرت سفارة الكويت في سيؤول في بيان ان السفير العصفور نقل إلى الرئيس ميونغ تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحيات سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وتمنياتهما لجمهورية كوريا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار.

وقالت في البيان إن الرئيس لي جيه ميونغ حمل السفير العصفور نقل تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد حفظه الله معربا عن تمنياته لدولة الكويت وشعبها بدوام التقدم والرخاء.

ونقل البيان تأكيد الرئيس الكوري عمق علاقات الصداقة التاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين الصديقين والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها بما يسهم في الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

بدوره أكد السفير العصفور حرص دولة الكويت على تعزيز علاقات التعاون الثنائية مع جمهورية كوريا وتطوير أوجه التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.