ZainTECH وNile تطلقان حلول الشبكات الآمنة كخدمة المصممة خصيصا لعصر الذكاء الاصطناعي

أندرو حنا ومايك ويستون يوقّعان الشراكة

أعلنت ZainTECH، ذراع الحلول الرقمية التابعة لمجموعة زين، عن شراكة استراتيجية مع Nile، الشركة الرائدة والمبتكرة في مجال الشبكات الآمنة كخدمة Secure Network as a Service، لتقديم حلولها الآمنة للشبكات في دولة الإمارات وبلاد الشام، لدعم مبادرات التحول المدفوعة بالذكاء الاصطناعي التي تعيقها البنى التقليدية للشبكات.

تأسست Nile على يد قادة سابقين في Cisco، هما جون تشامبرز وبانكاج باتيل، وتقدم بنية مبسطة جذريًا لشبكات الحرم المؤسسي (Campus Networking)، صُممت خصيصًا لعصر الذكاء الاصطناعي، وتجمع حلولها للشبكات الآمنة كخدمة بين أمن الثقة الصفرية (Zero Trust)، والخدمات السحابية، والتشغيل الذاتي، بما يسهم في تقليل طلبات الدعم الفني (التذاكر التشغيلية) بنسبة تصل إلى 99%، وخفض التكاليف بنسبة 60%، وتقليل الاختراقات الأمنية بنسبة تتراوح بين 60% و100% مقارنة بالبنى التقليدية.

ساهمت حلول Nile للشبكات كخدمة لأعمال البنية التحتية في التحول من عبء رأسمالي إلى عنصر استراتيجي داعم للأعمال، من خلال دمج التشغيل الذاتي، وبنية أمن الثقة الصفرية (Zero Trust Architecture)، والخدمات السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن نموذج خدمات مُدارة موحّد، وتعيد هذه الحلول تعريف طريقة تعامل المؤسسات مع الشبكات من خلال إزالة التعقيد وتعزيز الأمن.

ومع تسارع اعتماد الحوسبة السحابية، وتوسع مبادرات الذكاء الاصطناعي، وازدياد اعتماد القوى العاملة على نماذج العمل الموزعة، شهدت متطلبات شبكات المؤسسات تحولًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة، إذ لم تُصمم البنى التقليدية للشبكات في الفروع والحرم المؤسسي لمواكبة هذه المتطلبات الجديدة، نظرًا لما تواجهه من محدودية في المرونة التشغيلية، وفجوات أمنية، وأعباء مرتبطة بنماذج الإنفاق الرأسمالي التقليدية (CapEx).

صُممت حلول ZainTECH وNile للشبكات الآمنة كخدمة (Secure NaaS) خصيصًا لتلبية هذه الاحتياجات، من خلال توفير حل شبكي قائم على التشغيل الذاتي، مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومُقدَّم عبر السحابة، بما يمنح المؤسسات المرونة، والموثوقية، والبساطة التشغيلية اللازمة لتحقيق طموحاتها الرقمية.

تستهدف هذه الحلول المؤسسات متعددة المواقع في قطاعات الرعاية الصحية، الضيافة، التعليم، الخدمات المصرفية، والتصنيع، إضافة إلى قطاع الشركات متوسطة الحجم، حيث تشكل استمرارية الأعمال، والامتثال التنظيمي، والاتصال الموزع عناصر أساسية لضمان استمرارية العمليات، في ظل محدودية موارد تقنية المعلومات المتاحة لديها.

وقال أندرو حنا الرئيس التنفيذي لشركة ZainTECH ” لم تعد شبكات المؤسسات تواكب التطور المتسارع في مجالات الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، الأتمتة، وبيئات الأعمال التي أصبحت أكثر توزيعًا، حيث لا تزال العديد من المؤسسات تعتمد على نماذج للبنية التحتية مرتفعة التكلفة من حيث التشغيل، ويصعب توسيع نطاقها، كما تمثل تحديًا من ناحية تأمينها”.

وأضاف حنا قائلا ” مع تسارع جهود التحول الرقمي، أصبحت المؤسسات بحاجة إلى نهج مختلف جذريًا للشبكات، نهج يتسم بالذكاء، ويكون آمنًا بحكم تصميمه، ويُقدَّم كخدمة، ومن خلال شراكتنا مع Nile، نمكّن المؤسسات من تبسيط عملياتها، وتعزيز مرونتها، واعتماد نموذج حديث للشبكات يدعم نمو أعمالها على المدى الطويل.”

وتابع بقوله “لم تعد شبكات المؤسسات تواكب التطور المتسارع في مجالات الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، الأتمتة، وبيئات الأعمال الموزعة، فما تزال العديد من المؤسسات تعتمد على بنى تحتية مرتفعة التكلفة، يصعب توسيعها وإدارتها وتأمينها، ومع تسارع برامج التحول الرقمي، أصبحت المؤسسات بحاجة إلى نهج مختلف جذريًا للشبكات، يكون ذكيًا، وآمنًا بطبيعته، ويُقدَّم كخدمة”.

وأوضح حنا قائلا “من خلال شراكتنا مع Nile ، نمكّن المؤسسات في مختلف أسواق الشرق الأوسط، بدءًا من دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة بلاد الشام، من تبسيط عملياتها، وتعزيز مرونتها التشغيلية، واعتماد نموذج شبكي حديث يدعم نمو أعمالها على المدى الطويل.”

من جانبه، قال مايك ويستون رئيس المبيعات الدولية في Nile “تحتاج المؤسسات التي تنشغل يوميًا بالتحديات التي تفرضها شبكاتها التقليدية إلى بيئة أكثر بساطة، وأكثر أمانًا، وأكثر قدرة على التكيف مع التغيير، وبالتعاون مع ZainTECH، يسر Nile أن تقدم حلاً يشكل عامل تمكين مضاعف لفرق تقنية المعلومات، بما يتيح للشبكة أن تصبح عنصرًا استراتيجيًا داعمًا للأعمال ضمن هيكل تكلفة اقتصادي وفعّال.”

ويعزز إطلاق هذه الخدمة مكانة ZainTECH بصفتها إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في مجال حلول الشبكات المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وخدمات البنية التحتية المُدارة، كما يدعم قدراتها في مجالات الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والشبكات، والبنية التحتية الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. كذلك، ينسجم هذا الإطلاق مع استراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع محفظة خدماتها المُدارة وتعزيز مصادر الإيرادات المتكررة.