شركة الاستثمارات الوطنية تقود بنجاح عملية زيادة رأس مال شركة رواحل القابضة ش.م.ك.

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد عبدالرحمن المخيزيم

أعلنت شركة رواحل القابضة ش.م.ك. (رواحل) وبالتعاون مع شركة الاستثمارات الوطنية عن استكمال عملية زيادة رأس مال شركة رواحل بنجاح، بقيمة بلغت 4.5 مليون دينار كويتي، في خطوة استراتيجية تمثل محطة مهمة ضمن جهود إعادة هيكلة شركة رواحل وتعزيز مركزها المالي، وذلك عقب الخسائر التشغيلية التي تكبدتها نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وقادت شركة الاستثمارات الوطنية عملية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة رواحل بنسبة تقريبية بلغت 123.84%. باعتبارها مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب، وذلك وفقاً لكافة المتطلبات والاشتراطات الرقابية المعمول بها. كما سجلت عملية الاكتتاب نسبة تغطية بلغت 104.37%، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين القوية في متانة الشركة وخططها المستقبلية، ويؤكد دعمهم لاستراتيجية النمو التي تنتهجها، رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

شركة الاستثمارات الوطنية

وبهذه المناسبة، قال السيد فهد عبدالرحمن المخيزيم، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية: “نفخر بقيادة هذه العملية النوعية بصفتنا مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب، والمساهمة بنجاح في استكمال زيادة رأس مال شركة رواحل القابضة، وتحقيق تغطية تجاوزت كامل الأسهم المطروحة. ويجسد هذا الإنجاز المكانة الرائدة التي تتمتع بها شركة الاستثمارات الوطنية في تنفيذ عمليات أسواق المال، مستندة إلى خبراتها العميقة وكفاءة كوادرها، والتزامها بأعلى معايير الاحترافية والحوكمة. وقد عمل فريقنا على إدارة عملية الاكتتاب بكفاءة عالية، من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين الحاليين والمحتملين بما ضمن تنفيذ العملية بسلاسة وشفافية، وأسهم في تحقيق التغطية الكاملة للطرح.”

وأضاف المخيزيم: “نواصل في شركة الاستثمارات الوطنية التزامنا بالدعم المستمر لتطوير أسواق المال الكويتية عبر تقديم حلول مالية واستثمارية متكاملة، وتنفيذ صفقات استراتيجية تسهم في تعزيز السيولة وتوفير فرص استثمارية واعدة، وسنواصل توظيف خبراتنا لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تدعم نمو السوق المالي الكويتي، وتسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.”

رئيس مجلس الإدارة لشركة رواحل القابضة عبدالله محمد العتيبي

ومن جانبه، قال السيد عبدالله محمد العتيبي ، رئيس مجلس الإدارة لشركة رواحل القابضة: “يمثل نجاح استكمال زيادة رأس المال محطة مهمة في مسيرة رواحل، ويؤكد الثقة التي يوليها المساهمون والمستثمرون لمستقبل الشركة. وقد تم تنفيذ العملية بسلاسة مع الالتزام الكامل بكافة المتطلبات القانونية والتنظيمية. ونتوجه بالشكر إلى مساهمينا والجهات الرقابية وجميع الأطراف المشاركة على دعمهم المتواصل طوال هذه العملية المهمة.”

وأضاف العتيبي: “سيتم توظيف متحصلات زيادة رأس المال برؤية استراتيجية لتعزيز المركز المالي للشركة ودعم خططها المستقبلية للنمو، وتقديم دعم مالي إضافي لإحدى الشركات التابعة بهدف تعزيز عملياتها وتوسيع أسطول النقل لديها عبر شراء حافلات إضافية، إضافة إلى تمويل احتياجات رأس المال العامل.”

وقد تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية بصفة مدير إصدار ووكيل الاكتتاب نظراً لما تتمتع به من خبرة واسعة وسجل حافل في إدارة وتنفيذ عمليات أسواق المال، بما في ذلك زيادات رأس المال، الطرح العام، الإدراج وعمليات الدمج والاستحواذ. واستمرت فترة الاكتتاب لمدة 15 يوماً، من 21 يونيو وحتى 5 يوليو 2026. ويمثل النجاح في استكمال زيادة رأس المال إنجازاً مهماً جديداً لكل من شركة رواحل القابضة وشركة الاستثمارات الوطنية، ويعكس متانة أسواق المال الكويتية ويعزز ثقة المستثمرين في الصفقات المنظمة التي تدعم نمو الشركات وخلق القيمة المستدامة على المدى الطويل.

وتؤكد شركة الاستثمارات الوطنية، باعتبارها إحدى أبرز المؤسسات الاستثمارية محليًا وإقليميًا، التزامها المستمر بتقديم حلول استثمارية متكاملة ومبتكرة ترتكز على فهم عميق للأسواق واحتياجات العملاء، مع الحرص على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يعزز مكانتها كشريك موثوق في تطوير القطاع الاستثماري.