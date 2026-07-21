بريطانيا تدين تهديدات الميليشيات الحوثية ضد السعودية

وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية

دانت بريطانيا بشدة اليوم الثلاثاء التهديدات التي أطلقتها الميليشيات الحوثية في اليمن ضد المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية في بيان “تدين المملكة المتحدة بشدة التهديدات الحوثية الأخيرة ضد المملكة العربية السعودية بما في ذلك خطط فرض حصار بحري”.

وأضافت الوزارة “إن هذه الاستفزازات تنذر بمزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر كما تقوض الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن”.

وأكدت “أننا نقف بحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية وشركائنا الآخرين بالمنطقة في مواجهة هذه التهديدات وندعو الحوثيين إلى الكف الفوري عن أعمالهم التصعيدية”.