وكيل وزارة الدفاع يثمن “العلاقات المتميزة” مع الصين لاسيما بمجالي الدفاع والأمن

وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح

ثمن وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح اليوم الثلاثاء “العلاقات المتميزة” التي تجمع دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية القائمة على صداقة وشراكات استراتيجية لاسيما في مجالي الدفاع والأمن.

جاء ذلك في تصريح أدلى به وكيل وزارة الدفاع عقب حضوره احتفالية أقامتها سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت بمناسبة مرور 99 عاما على تأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني بحضور ممثل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي آمر سلاح المدفعية العميد الركن فيصل العجيل ولفيف من رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية لدى البلاد. وقال إن العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين تقوم على “الاحترام المتبادل والحوار البناء والشراكات الاستراتيجية الراسخة” معربا عن التطلع إلى تطويرها مستقبلا بما يدعم أمن واستقرار المنطقة وازدهارها. ووجه وكيل وزارة الدفاع خالص التهاني لسفير جمهورية الصين الشعبية يانغ شين والحكومة والشعب الصيني بهذه المناسبة متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح.

من جانبه أكد الملحق العسكري لدى سفارة الصين العميد ليو تسونغ تشن في كلمة خلال الاحتفالية تمتع البلدين بعلاقات “صداقة عريقة” مبينا أن “الشراكة الاستراتيجية حققت في السنوات الأخيرة تقدما كبيرا لا سيما في مجال العلاقات العسكرية بفضل اهتمام قيادتي البلدين بتطويرها”.

وقال تشن إن التعاون العسكري يشهد فرصا جيدة مؤكدا الحرص على تعزيزه فضلا عن العمل لتنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها بين البلدين.