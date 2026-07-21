مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح

من الجلسة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 21/7/2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بالزيارة التي قام بها سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى العدان إثر العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف عددا من المنشآت المدنية والحيوية وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم وذلك برفقة معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي حيث أكد سمو رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على متابعة أوضاع المصابين وتوفير الدعم والرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء موجها الجهات المعنية بتسخير كافة الإمكانات الطبية والفنية وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين سائلا المولى عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل مشيدا سموه حفظه الله بالجهود الوطنية المخلصة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني وكافة الكوادر الوطنية في مختلف الجهات الحكومية لحفظ أمن الوطن وصون استقراره.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات للعدوان الإيراني الآثم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي استهدف أراضي دولة الكويت خلال الأيام الماضية وطال محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه ومنشآت تابعة للقطاع النفطي وعددا من المنشآت الحيوية مما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار جسيمة للمنشآت الحيوية والمرافق المدنية والمباني السكنية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها وخرق جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن (2817) لعام 2026 مؤكدا أن تكرار تعمد استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس نهجا عدوانيا ممنهجا ويمثل تصعيدا بالغ الخطورة وتهديدا جسيما لسلامة المدنيين وأمنهم محملا إيران كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الاعتداءات الخطيرة وما ينجم عنها من تداعيات وعواقب مؤكدا أن استمرار هذا النهج العدواني يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول سلمية مشددا على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد استنادا إلى حقها في الدفاع عن النفس وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وضمن هذا السياق أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خلال الأيام الماضية في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لأمن شعوبها والمقيمين على أراضيها مؤكدا تضامن دولة الكويت الكامل مع الدول الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها الدول الشقيقة للتعامل مع تداعيات هذه الاعتداءات لصون سيادة وسلامة أراضيها وحماية أمنها واستقرارها.

‏

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لما صدر عن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي من ادعاءات باطلة بحق المملكة العربية السعوديةالشقيقة وما تضمنته من تهديدات تستهدف حرية الملاحة البحرية وأمنها كما جدد مجلس الوزراء تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها وأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت خلال الأيام الماضية مؤكدا جاهزية القوات المسلحة واستمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لصون سيادة وأراضي دولة الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.

وانطلاقا من حرص مجلس الوزراء على دعم الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه (وفر) والتي أطلقتها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والتي لاقت تجاوبا من قبل الجميع بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والماء أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم تقديره للمواطنين والمقيمين ولكافة الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام والقطاع الخاص والأفراد نتيجة تفاعلهم مع حملة (وفر) لترشيد الطاقة والمياه والتي ساهمت في نشر الرسائل التوعوية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي الأمر الذي عزز ثقافة ترشيد وتوفير استهلاك الكهرباء والماء خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد ودعم استقرار المنظومة الكهربائية والمائية وأكد مجلس الوزراء أن هذا التجاوب والتفاعل عكس وعيا مجتمعيا عاليا وروحا أصيلة تجسدت في سرعة الاستجابة والتكاتف لخدمة الوطن داعيا الجميع إلى استمرار روح المسؤولية المشتركة والتزامهم وتعاونهم بترشيد استهلاك الكهرباء والماء لتمكين الوزارة من تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية كما دعا إلى ترسيخ ثقافة الترشيد بوصفها سلوكا وطنيا وحضاريا يسهم في حماية الموارد ويخدم المصلحة العامة ويضمن استدامة الخدمات للجميع.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي المنظم للنشاط الاقتصادي وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة والحد من الممارسات التي تخل بتوازن السوق بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وقد تضمن المشروع حظر تمكين أي شخص من ممارسة أي نشاط اقتصادي لحساب الغير أو خارج نطاق الترخيص الممنوح له ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته معالي وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم غازي الفليج حول لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء واطلع بهذا الصدد إلى العرض المرئي المقدم من قبل محافظ الأحمدي ورئيس لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح حول عدد من المبادرات المقدمة من شركات القطاع النفطي وشركات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية والافراد المتعلقة بالزراعات التجميلية والتخضير وإنشاء النصب التذكارية والمجسمات الفنية عند التقاطعات في عدد من الطرق الرئيسة السريعة والشوارع العامة وكذلك تطوير وتجديد الأعمال الزراعية في العديد من الدوارات والحدائق العامة داخل المناطق السكنية بالإضافة الى صبغ عدد من الجسور الرئيسة عند تقاطعات الطرق السريعة بهدف إبراز الجوانب الجمالية والإسهام في تجميل ودعم المساحات الخضراء في دولة الكويت وخلق بيئة حضرية وتحقيق التنمية المستدامة حيث تقوم اللجنة بدراسة كل مبادرة من الناحية الفنية ومناقشة آلية تنفيذها وتسريع الاجراءات لتمكين المبادر من البدء بالعمل لإنجاز مبادرته وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية.

من جهته أشاد مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس وأعضاء لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء في سبيل توحيد الجهود الحكومية والتنسيق مع الجهات الحكوميةالمعنية بهدف تسريع الإجراءات المتعلقة بتلقي تلك المبادرات وتنفيذها منوها بدور اللجنة في العمل على تعزيز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية وتحفيز الجهات والأفراد على الإسهام في تجميل دولة الكويت وإبراز ملامحها الحضارية.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.