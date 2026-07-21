وكيل وزارة الداخلية: سلامة رجال الأمن أولوية ولن ندخر جهدا في دعم منتسبينا وتمكينهم من أداء رسالتهم الوطنية

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب خلال زيارته لرجل الأمن المصاب أثناء أداء واجبه للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة تطورات علاجه

أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لمنتسبيها مشيرا إلى أنها لن تدخر جهدا في توفير كل ما من شأنه دعمهم وتمكينهم من أداء رسالتهم الوطنية فسلامة رجال الأمن تمثل أولوية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الوزارة عقب زيارة اللواء الوهيب لرجل الأمن المصاب أثناء أداء واجبه للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة تطورات علاجه وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على متابعة منتسبيها والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

ونقل اللواء الوهيب تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وتمنياته له بالشفاء العاجل كما استمع إلى شرح من الفريق الطبي المعالج حول آخر المستجدات المتعلقة بحالته والخطة العلاجية المتبعة داعيا الله عز وجل أن يمن عليه بتمام الصحة والعافية.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الطواقم الطبية المشرفة على علاج رجل الأمن مثمنا مستوى الرعاية الصحية المقدمة وما يبذلونه من جهود في متابعة حالته وعلاجه معربا عن تمنياته له بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.