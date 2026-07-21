“بوبيان” أفضل بنك إسلامي في الكويت من “يورومني” لعام 2026

نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية في بنك بوبيان عبدالله المجحم ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات علي الأنصاري

أعلن بنك بوبيان عن حصوله على ثلاث جوائز مرموقة من مؤسسة “يورومني” العالمية ضمن جوائز التمويل الإسلامي والتميز لعام 2026، بعدما تُوج بلقب “أفضل بنك إسلامي في الكويت”، إلى جانب احتفاظه بجائزتي “أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية وأفضل مؤسسة إسلامية لتمويل المشاريع في الكويت”، في تقدير دولي جديد يعكس نجاح نهجه في بناء مؤسسة مصرفية إسلامية متكاملة، تجمع بين قوة الأداء المؤسسي، والابتكار، والتميز في تقديم الحلول وتمويل المشاريع.

وتُعد جوائز “يورومني” من أبرز الجوائز العالمية في القطاع المالي، حيث تستند إلى تقييم شامل لأداء المؤسسات المالية واستراتيجياتها، وقدرتها على تحقيق النمو المستدام، وتطوير الخدمات، وتبني الابتكار، وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء، بما يعكس مكانتها وريادتها في الأسواق التي تعمل بها.

نهج يقود الريادة

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية في بنك بوبيان عبدالله المجحم، إن هذا التتويج يمثل تقدير دولياً استمرار البنك في بناء مؤسسة مصرفية إسلامية متكاملة، ترتكز على تحقيق النمو المستدام، والاستثمار المستمر في الابتكار، وتطوير الخدمات والحلول المصرفية، بما عزز مكانة “بوبيان” كأحد أبرز المؤسسات المالية الإسلامية في الكويت والمنطقة.

وأضاف أن القيمة الحقيقية لهذه الجوائز تكمن في شموليتها، إذ لم تقتصر على جانب واحد من أعمال البنك، بل شملت الأداء المؤسسي، واستمرار الريادة في الخدمات المصرفية الرقمية، والتميز في تمويل المشاريع، وهو ما يعكس نجاح النهج الذي يتبناه “بوبيان” في تطوير مختلف قطاعات أعماله وفق رؤية طويلة المدى، تقوم على التخصص، والكفاءة التشغيلية، والاستدامة، وتقديم قيمة مضافة للعملاء والمساهمين.

وأكد المجحم أن المحافظة على هذا التقدير العالمي يشكل حافزاً لمواصلة تطوير نموذج العمل المصرفي في “بوبيان”، والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والكفاءات الوطنية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم جاهزية البنك لمواصلة قيادة مسيرة تطوير الصيرفة الإسلامية، وترسيخ مكانته بين أبرز المؤسسات المالية الإسلامية محلياً وإقليمياً.

أفضل بنك إسلامي في الكويت

ويجسد حصول “بوبيان” على لقب “أفضل بنك إسلامي في الكويت” تقديراً شاملاً للأداء المؤسسي المتكامل الذي نجح البنك في ترسيخه على مدار السنوات الماضية، من خلال استراتيجية بعيدة المدى جمعت بين النمو المالي المستدام، والابتكار، والارتقاء المستمر بجودة الخدمات والحلول المصرفية، بما مكنه من ترسيخ مكانته كواحد من أبرز البنوك الإسلامية في الكويت.

ويأتي هذا التقدير امتداداً لسلسلة من الجوائز والتقديرات والتصنيفات العالمية التي حصدها “بوبيان” خلال الفترة الماضية، والتي كرست مكانته بين أبرز المؤسسات المالية الإسلامية، مدعوماً بمركز مالي قوي جعله ثالث أكبر بنك في الكويت، بقيمة سوقية تقارب 10 مليارات دولار وإيرادات تجاوزت مليار دولار، بما يعكس نجاح استراتيجية متكاملة في تحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والإقليمي.

كما واصل البنك تعزيز حضوره في مختلف قطاعات العمل المصرفي، عبر تطوير منظومة متكاملة من الحلول والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتنويع مصادر النمو، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما أسهم في ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتلبية تطلعات العملاء بمختلف شرائحهم.

ابتكار يقود التفوق الرقمي

ويؤكد احتفاظ “بوبيان” بجائزة “أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية في الكويت” استمرار نجاحه في قيادة التحول الرقمي، من خلال تطوير منظومة مصرفية متكاملة ترتكز على توظيف التكنولوجيا والابتكار، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز سرعة الإنجاز، وتقديم خدمات أكثر تخصيصاً ومرونة، بما يواكب تطلعات العملاء والتطورات المتسارعة في القطاع المالي.

ويواصل البنك الاستثمار في تطوير بنيته الرقمية وتعزيز قدراته التقنية، عبر إطلاق حلول مصرفية مبتكرة للأفراد وقطاع الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحديث القنوات الرقمية ومنظومة المدفوعات، بما يتيح للعملاء تنفيذ معاملاتهم بكفاءة وسرعة وأمان، ويعزز جودة التجربة المصرفية عبر مختلف نقاط التواصل.

وشهدت الفترة الماضية إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية التي عززت هذا التوجه، وفي مقدمتها برنامج Boubyan AI Transformation”” كخارطة طريق للتحول المؤسسي في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير “مساعد” الرقمي ليصبح أول منصة مصرفية تفاعلية في القطاع المصرفي المحلي تعتمد على التفاعل الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي باللهجة الكويتية، فضلاً عن توسيع الشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بما يعكس التزام “بوبيان” بتبني أحدث التقنيات وتحويلها إلى حلول مصرفية عملية تضيف قيمة حقيقية للعملاء.

شريك استراتيجي في تمويل المشاريع

ومن جانبه، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات، علي الأنصاري، إن احتفاظ البنك بجائزة “أفضل مؤسسة إسلامية لتمويل المشاريع في الكويت” يعكس المكانة التي رسخها كشريك موثوق في هيكلة وترتيب وتنفيذ الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يلبي احتياجات المشاريع الاستراتيجية بمختلف القطاعات ويواكب متطلبات الأسواق.

وأضاف أن هذا التميز يستند إلى خبرات مصرفية متخصصة، وفريق عمل يمتلك كفاءة عالية، إلى جانب شبكة واسعة من الشراكات مع المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية، ما عزز قدرة “بوبيان” على إدارة وتنفيذ عمليات تمويل معقدة وتقديم حلول مبتكرة تتناسب مع طبيعة كل مشروع واحتياجات عملائه.

وأكد الأنصاري أن البنك يواصل الاستثمار في تطوير قدراته في تمويل المشاريع، من خلال توسيع نطاق الحلول التمويلية، وتعزيز حضوره في الأسواق المحلية والإقليمية، بما يدعم تنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية، ويعزز مكانته كإحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في هذا المجال.

ريادة تتجدد… ورؤية للمستقبل

وتؤكد هذه الجوائز أن مسيرة نجاح وإنجازات “بوبيان” لا تستند إلى إنجازات مرحلية، بل إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد تركز على تحقق التوازن، ومواصلة تطوير الأعمال، والاستثمار في التقنيات الحديثة، وتعزيز تنافسية البنك، بما يضمن مواصلة تقديم قيمة مضافة للعملاء والمساهمين، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الصيرفة الإسلامية.