محافظو البلاد يبحثون مع وكيل وزارة الصحة سبل تعزيز التعاون وتطوير الخدمات الصحية

بحث محافظو البلاد اليوم الثلاثاء مع وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز التعاون بين المحافظات والجهات الحكومية.

وذكرت محافظة الفروانية في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال لقاء جمع كلا من محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح ومحافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح ومحافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح ومحافظ الجهراء حمد الحبشي مع وكيل وزارة الصحة في ديوان عام محافظة الفروانية.

وأضافت أن اللقاء شهد استعراض عدد من المبادرات والمشاريع الرامية إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.

وأوضحت أن اللقاء تناول أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وتبادل الخبرات والتجارب الإدارية والتنموية بما يدعم تنفيذ الخطط الوطنية ويعزز سرعة الإنجاز في مختلف القطاعات الخدمية.

وأكد المحافظون بحسب البيان على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين المحافظات والوزارات والمؤسسات الحكومية بما يحقق المصلحة العامة ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو تطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات في جميع محافظات دولة الكويت.