استشهاد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا وسط مدينة غزة

قطاع غزة

استشهد ستة فلسطينيين من عائلة واحدة فجر اليوم الثلاثاء في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي إثر قصف استهدف منزلا في منطقة (السامر) وسط مدينة (غزة).

وقال الدفاع المدني في غزة في بيان صحفي إن طواقمه انتشلت جثامين ستة شهداء هم الأب والأم وطفلهما وثلاث من بناتهم بعد استهداف المنزل مشيرا إلى أن الجثامين وصلت إلى المستشفيات متفحمة جراء الحريق الذي اندلع عقب القصف.

وأضاف أن طواقم الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق كبير شب في الموقع ومنعت امتداد النيران إلى المنازل المجاورة فيما واجهت فرق الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى المنزل بسبب شدة الحريق قبل أن تتمكن من انتشال جثامين الشهداء.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع (غزة) ما أسفر عن استشاد نحو 15 فلسطينيا منذ صباح أمس الاثنين إضافة إلى دمار واسع في الأحياء السكنية وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.