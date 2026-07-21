الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في “المناطق التجريبية” في جنوب البلاد

الجيش اللبناني

بدأ الجيش اللبناني صباح الثلاثاء الانتشار في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس، تطبيقا لـ “المناطق التجريبية” بموجب الاتفاق الإطار المُبرم مع اسرائيل، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس جوزاف عون بنظيره الأميركي دونالد ترامب.

وقال المصدر “بدأ الجيش الانتشار في زوطر الغربية”، البلدة الواقعة في محافظة النبطية، والتي كان الجيش الإسرائيلي يتمركز في أطرافها ويمنع سكانها من العودة اليها. وجاء ذلك غداة إعلان الخارجية الأميركية مباشرة تطبيق المناطق التجريبية في ثلاث بلدات في جنوب البلاد.