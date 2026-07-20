قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين

صورة أرشيفية

دانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات التي شنتها إيران على أراضي كل من دولة الكويت ومملكة البحرين واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الاثنين أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

وجددت تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.