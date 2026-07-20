الجمارك الكويتية تحبط محاولة تهريب 10 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا المخدرة

المضبوطات

أعلنت الإدارة العامة للجمارك الكويتية اليوم الاثنين إحباط محاولة تهريب نحو 10 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا المخدرة كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل شحنة قادمة من إحدى الدول الآسيوية بقصد التمويه وتجاوز الإجراءات الجمركية.

وذكرت (الجمارك) في بيان صحفي أن ذلك جاء بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حيث تم ضبط متهم من جنسية آسيوية أثناء استلامه الشحنة فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وأكدت (الجمارك) استمرارها في تكثيف أعمال التفتيش والرقابة على جميع المنافذ الجمركية والتصدي بكل حزم لمحاولات تهريب المواد الممنوعة حفاظا على أمن المجتمع وسلامته.