الداخلية: إحباط محاولة تهريب 210 أوراق “A4” مشبعة بمواد مخدرة إلى البلاد

الموقوفين مع المضبوطات

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات اليوم الاثنين إحباط محاولة تهريب 210 أوراق (A4) مشبعة بمواد مخدرة إلى البلاد في طرد بريدي بالشحن الجوي.

وقالت (الداخلية) في بيان إن العملية أسفرت عن ضبط متهمين من الجنسية الاسيوية وضبط مواد مخدرة معدة للاتجار في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي لمكافحة تهريب وترويج المواد المخدرة.

وأوضحت انه وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك أسفرت أعمال المعاينة والتفتيش عن العثور على تلك الأوراق رغم تمويهها على هيئة كتيبات إرشادية وإخفائها داخل 10 مصابيح كهربائية.

وذكرت انه عقب استكمال الإجراءات تم ضبط مستلم الطرد وبمواجهته أقر بأنه كان بصدد تسليم الطرد إلى المتهم الثاني كما عثر بحوزتهما على 10 غرامات من مادة الشبو إضافة إلى ميزان حساس مبينة انه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وأكدت استمرارها بتوجيه الضربات الاستباقية لمهربي ومروجي المواد المخدرة والتصدي بكل حزم لمحاولات إدخال هذه السموم إلى البلاد مشددة على أنها بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع.