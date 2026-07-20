وزير الصحة يبحث مع رئيس جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين سبل تعزيز التعاون

وزير الصحة الدكتور احمد العوضي يستقبل وفدا من جامعة الخليج العربي في مملكة البحرين لبحث تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الاثنين مع وفد من جامعة الخليج العربي في مملكة البحرين برئاسة رئيس الجامعة الدكتور سعد آل فهيد سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الصحة والجامعة وبحث تطوير الشراكة في المجالات الصحية والأكاديمية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت (الصحة) في بيان صحفي إن اللقاء تناول آفاق التعاون في مجالات التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي وبناء القدرات وتنمية الكفاءات الصحية إلى جانب تبادل الخبرات بما يسهم في دعم جودة الخدمات الصحية وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصحية وخدمة مسيرة التنمية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وضم الوفد البحريني نائب رئيس الجامعة الدكتور غازي العتيبي وعميد كلية التربية الدكتور وليد زباري وعميد كلية الطب الدكتور محمد مددين.