وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة تسريع إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة

وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري د. بدر عبدالعاطي

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبدالعاطي ضرورة تسريع إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة والوصول بالتدفقات إلى الحد الأدنى المطلوب وهو 600 شاحنة يوميا لضمان الاستجابة الفعالة للاحتياجات الإنسانية الطارئة للمواطنين بالقطاع.

وذكرت (الخارجية) المصرية في بيان لها اليوم الإثنين أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه عبدالعاطي من عضو المجلس التنفيذي لغزة سيجريد كاغ في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة ودعم مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأوضح البيان أن عبدالعاطي شدد خلال الاتصال على أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي وضمان النفاذ الكامل والسريع للمساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية وصولا إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأكد عبد العاطي أهمية اضطلاع مجلس السلام بدوره في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ونشر قوة الاستقرار الدولية فى قطاع غزة لتعزيز الأمن والاستقرار بالقطاع مشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

ودان وزير الخارجية المصري انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في الضفة الغربية بما في ذلك الاقتحامات المتكررة للمقدسات الدينية مؤكدا الرفض القاطع لسياسات الضم والاستيطان باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقويضا لفرص تحقيق حل الدولتين.

ونبه إلى أن الاستقرار الإقليمي والأمن في منطقة الشرق الأوسط لن يتحققا إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وقال البيان إن كاغ أعربت من جانبها عن تقديرها البالغ للدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود الاستقرار في قطاع غزة مشيدة بالتحركات المصرية المتواصلة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف ودفع الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الإنسانية وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.