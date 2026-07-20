الإحصاء: ارتفاع التضخم محليا 2.19% نهاية يونيو الماضي على أساس سنوي

مدينة الكويت

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاعا في الأرقام القياسية للمستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 19ر2 في المئة بنهاية شهر يونيو الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيانات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن ارتفاع معدل التضخم في الكويت جاء بسبب الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسة المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والصحة والكساء والملبوسات والتعليم والسلع والخدمات المتنوعة.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يونيو الماضي بنسبة 55ر5 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025 في حين استقر مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ).

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الكساء والملبوسات) ارتفع بنسبة 89ر0 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات (المسكن) بنسبة 16ر0 في المئة وكذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 11ر1 في المئة.

ولفتت إلى أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 03ر1 في المئة في وقت شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا في يونيو الماضي بنسبة 83ر4 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2025.

وذكرت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 03ر1 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) بنسبة 13ر1 في المئة وكذلك أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 02ر1 في المئة.

وأشارت (الإحصاء) إلى ارتفاع أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في يونيو الماضي بنسبة 22ر0 في المئة كما قفزت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) بنسبة 8ر5 في المئة.

وعلى أساس شهري أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاعا في أسعار (الأغذية والمشروبات) بنسبة 18ر0 في المئة يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو الماضي مبينة أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 43ر1 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي.