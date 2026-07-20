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وزير الخارجية يستقبل نظيره السوري بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يستقبل وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت
الكويت مميز
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‏استقبل وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الاثنين وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أن الشيخ جراح الصباح عقد اجتماعا مع الشيباني جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

وأضافت أنه تم بحث آخر التطورات التي تشهدها المنطقة لا سيما التصعيد الراهن وتداعياته والجهود المبذولة لتعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

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