إسبانيا بطلة لكأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخها بفوزها على الأرجنتين بهدف نظيف

لاعبو المنتخب الأرجنتيني خلال التتويج

حقق منتخب اسبانيا اليوم الاحد لقب كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره المنتخب الارجنتيني بهدف نظيف.

وعلى استاد (ميتلايف) في ولاية (نيوجيرسي) الامريكية في مباراة شهدت مستوى فنيا عاليا من قبل الفريقين والتزاما تكتيكيا من اللاعبين حيث انتهى الشوط الأول سلبيا في شوط سيطر فيه المنتخب الاسباني على اغلب مجريات اللعب مستحوذا على الكرة.

واستمر الشوط الثاني على ما انتهى عليه الشوط الاول حيث حاول المنتخب الاسباني مرارا وتكرارا تسجيل الهدف الاول من خلال الهجمة تلو الاخرى محاولا من العمق ومن الاطراف اذ لم يجد اي ثغرة يخترق بها الدفاع الارجنتيني.

وقبيل انتهاء الشوط الثاني من الوقت الاصلي اشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب منتخب الارجنتين انزو فرنانديز بالدقيقة ال93 ليكمل فريقه الاشواط الاضافية منقوص العدد.

وفي الاشواط الاضافية حسم المنتخب الاسباني الفوز باللقب بعدما سجل اللاعب فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة ال116 وحافظ على هذا الهدف حتى نهاية المباراة ليحقق الكأس للمرة الثانية في تاريخه.

واقيمت البطولة 23 مرة ويعد المنتخب البرازيلي الاكثر تتويجا باللقب بعدما احرزه خمس مرات يليه المنتخبان الايطالي والالماني برصيد اربعة القاب لكل منهما ثم المنتخب الارجنتيني برصيد ثلاثة القاب واحرزت منتخبات اوروغواي وفرنسا واسبانيا اللقب مرتين فيما توج منتخب انجلترا بالبطولة مرة.