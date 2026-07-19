وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الأردني جرى خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البلدين

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي

‏تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الأحد اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أنه جرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت كل من دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية مؤخرا حيث أكد الجانبان حقهما الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتهما والحفاظ على أمنهما واستقرارهما.

وأضافت أنه تم بحث آخر التطورات التي تشهدها المنطقة لا سيما التصعيد الراهن وتداعياته والجهود المبذولة لتعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.