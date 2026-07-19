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“الجمارك” تحبط محاولة تهريب 8.5 كيلوغرام من مادة الحشيش بحوزة مسافر

الإدارة العامة للجمارك
الكويت
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أعلنت الإدارة العامة للجمارك إحباط محاولة تهريب نحو 5ر8 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة بحوزة مسافر قادم من إحدى الدول الأفريقية كانت مخبأة بطريقة احترافية في محاولة لإخفائها عن إجراءات التفتيش والرقابة الجمركية.

وأوضحت (الجمارك) في بيان صحفي أن عملية الضبط جرت بحضور وإشراف نائب رئيس (الجمارك) لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي صالح العمر وذلك في إطار تنفيذ توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بتعزيز الرقابة الجمركية على المنافذ وإحباط محاولات إدخال المواد الممنوعة إلى البلاد.

وأكدت استمرارها في تعزيز منظومة الرقابة الجمركية على جميع المنافذ وتسخير إمكاناتها البشرية والفنية للتصدي لمحاولات تهريب المواد الممنوعة بما يسهم في حماية أمن الوطن والمجتمع والحفاظ على سلامة الجميع.

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