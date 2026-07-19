مركز صباح الأحمد للموهبة يعلن أسماء الطلبة المقبولين في البرامج الإثرائية العالمية 2026

مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع

أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أسماء الطلبة المقبولين في البرامج الإثرائية العالمية لعام 2026 التي تنظمها نخبة من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة حول العالم.

وقال المركز في بيان صحفي اليوم الأحد إن هذه البرامج تستهدف إعداد وتأهيل طلبة المرحلة الثانوية المتميزين أكاديميا وتعزيز جاهزيتهم للدراسة الجامعية عبر توفير تجربة متقدمة تمكنهم من استكشاف التخصصات المختلفة والتعرف على بيئات التعليم العالمية.

وأكد أن هذه البرامج تأتي في إطار رسالته الرامية إلى الاستثمار في الطاقات الوطنية الواعدة وإتاحة الفرصة أمام الطلبة للاحتكاك بالخبرات الأكاديمية العالمية وتنمية مهاراتهم العلمية والبحثية والقيادية بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة والتميز في مختلف المجالات العلمية.

وأضاف المركز أن الطلبة المقبولين سيشاركون خلال فترة الصيف في برامج علمية وأكاديمية متخصصة تقدمها جامعات ومؤسسات تعليمية عالمية مرموقة من بينها جامعة ييل وجامعة هارفارد وجامعة أكسفورد وكلية فيتزويليام بجامعة كامبريدج وكلية إمبريال لندن وجامعة كولومبيا إضافة إلى المنتدى الدولي للشباب العلمي في لندن.

وأوضح أن الطلبة المقبولين في جامعة ييل هما عيسى العيسى ودلال الصميط فيما كلية فيتزويليام بجامعة كامبريدج تم قبول أحمد الياسين وحذام الزنكي وسارة ميرزا وسارة العثمان وشريفة العنزي وعبدالوهاب العيسى وعلي يوسف وعلي خاجة وفجر المقهوي ومهدي جوهر. وذكر أنه تم في كلية إمبريال لندن قبول سما الفصام ولين الفليج ومريم العوضي ومنيرة البدر ومنيرة العوضي في حين تم في جامعة هارفارد قبول كل من أحمد الجراح وروان البهبهاني وزينه الكاظمي وفيصل القطامي وناصر القطامي.

وبين أنه في جامعة أكسفورد تم قبول كل من أحمد الشمالي وساره الحباب وصباح الصباح وعبدالله الصباح وفاطمة علي وفاطمة المنصور وجود المزيدي وعبدالحميد علي وعلي الأسد وليان الخليفي فيما تم في جامعة كولومبيا قبول كل من سارة الرشيدي وعبدالله العسعوسي وسلمى الموسى وياسمين العوضي.

وأشار المركز إلى أن المنتدى الدولي للشباب العلمي في لندن قبل كلا من أحمد النويهض وبتله الغريبة وحنين النويعم وحور الكوت وداليا الكندري ودانة جراق وسارة الطرموم وشاهين العوضي وعبدالله الخياط وعبدالمحسن أحمد وعمار الصفار وفاطمة الضفيري وهلا الرشيدي ولجين بهرام ولولوه الشمري وليلى بهبهاني وماريا أبل ومحمد القلاف ومنيرة البداح ويوسف المظفر.