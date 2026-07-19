“التربية” تشارك بأعمال الدورة الـ96 للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج

وكيل الوزارة الدكتور خالد الرشيد يشارك في أعمال الدورة الـ96 للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج

شاركت وزارة التربية ممثلة بوكيل الوزارة الدكتور خالد الرشيد اليوم الأحد في أعمال الدورة الـ96 للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن مشاركة دولة الكويت تأتي استمرارا لدورها في دعم العمل الخليجي المشترك والإسهام في تطوير المبادرات والبرامج التربوية التي تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة بما يعزز جودة التعليم ويواكب التحولات المتسارعة في القطاع التربوي.

وذكرت أن المجلس ناقش خلال أعماله تقرير المدير العام للمكتب بشأن سير تنفيذ البرامج والمشروعات التربوية وأعمال الأجهزة المتخصصة خلال الدورة المالية (2025 – 2026) مستعرضا أبرز الإنجازات التي تحققت في إطار الخطط المشتركة بين الدول الأعضاء بما يعكس استمرار تطوير منظومة العمل التربوي الخليجي.

وأشارت إلى اعتماد المجلس خطة برامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية للدورتين (2027 – 2028) و(2029 – 2030) إلى جانب الميزانية التقديرية الخاصة بهما في خطوة تعزز استدامة البرامج والمبادرات التربوية وتؤكد التزام الدول الأعضاء بمواصلة تطوير التعليم وفق رؤى استراتيجية موحدة.

وأضافت أن المجلس استعرض تقريرا حول الاستدامة المالية لمكتب التربية العربي بهدف رفع كفاءة إدارة الموارد وضمان استمرارية تنفيذ برامجه ومشروعاته كما أقر تعديل ثلاث درجات وظيفية ضمن الهيكل المعتمد للمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج خلال الدورة المالية الحالية.

ولفتت إلى مشاركة وفد دولة الكويت في مناقشات ورش العمل المصاحبة للدورة والتي تناولت أحدث التوجهات التربوية إذ استعرضت الورشة الأولى موضوع (تعليم الظل وأثره في دعم العملية التعليمية).

وأوضحت أن الورشة الثانية (مزايا وتحديات الذكاء الاصطناعي في التعليم) بحثت فرص توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم والتحديات المرتبطة بالاستخدام المسؤول والفاعل لهذه التقنيات بما ينسجم مع توجهات دولة الكويت نحو التحول الرقمي وتطوير المنظومة التعليمية.